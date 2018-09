Backspaß in den Kindergärten in Oberösterreich mit Haberfellner Mühle

12.09.2018, 20:00 Uhr

Große Back-Aktion: Haberfellner Mühle sponsert Backfein-Backsets für die oö. Kindergärten!

Ursprüngliche Rezepte für die Kinder



Jetzt Backfein-Backset abholen

Die Haberfellner Mühle und die BezirksRundschau starten im Herbst 2018 die große. Bereits sehr kleine Kinder können kochen und backen lernen, wenn man einfache Rezepte anwendet. Natürlich ginge es schneller, wenn man selber Hand anlegen würde - und die Unordnung hielte sich dann bestimmt auch in Grenzen. Aber die Freude, die nach getaner Arbeit in den Kindergesichtern zu sehen ist, entschädigt für vieles und ist die beste Belohnung.Der Stolz, mithilfe der Mama oder Oma etwas Eigenes geschaffen zu haben, lässt auch Generationen zusammenrücken. Da sich bei Kindern der Geschmack erst langsam entwickelt, ist es wichtig, dass hochwertige, ursprüngliche Rezepte früherer Generationen übermittelt werden. Die Haberfellner Mühle möchte deshalb in oö. Kindergärten die Backfein Koch- und Backoffensive starten. Fragen Sie doch Mütter oder Großmütter nach einfachen und guten Rezepten und veranstalten Sie im Kindergarten einen Backtag. Sie werden sehen, wie viel Freude Sie den Kleinsten damit bereiten! Gerade die Herbst- und Vorweihnachtszeit bietet sich dafür herrlich an. Auf der Website www.muehle.at finden Sie bestimmt auch ein passendes Rezept.Den Gutschein - Achtung, die Aktion gilt ausschließlich für Kindergärten! - für das Haberfellner Backfein-Backset können Sie. Eine Vorreservierung ist nicht möglich. Einfach Gutschein ausfüllen und gegen ein kostenloses Backfein-Backset eintauschen!

WAS IST DRINNEN UND WER BEKOMMT'S?

Mit Klick auf das Bild öffnet sich der Gutschein.





Die Haberfellner Mühle und die BezirksRundschau OÖ wünschen den kleinen Bäckern viel Spaß und gutes Gelingen!Jedes Backfein Backset für oberösterreichische Kindergärten enthält jeweils 25 Kleinkinderschürzen, 25 Bäckermützen, 10 kg Backfein Mehl und zwei Rezepthefte. Diese Aktion ist einmalig und gilt ab 17. September 2018, solange der Vorrat reicht. Pro Kindergarten kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Bezugsberechtigt sindausschließlich Vertreter anerkannter und offiziell zugelassener Kindergärten des Landes Oberösterreich. Eine Barablöse des Warenwertes ist nicht möglich!