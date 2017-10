Ein Marktplatz für 140 Kreative

20.10.2017, 00:00 Uhr

Kunst- und Designmarkt macht heuer im Herbst zum elften Mal Station in der Tabakfabrik.

Shoppingvergnügen abseits des Mainstreams verspricht der Kunst- und Designmarkt auch dieses Mal. Am 28. und 29. Oktober öffnet der bunte Marktplatz jeweils von 10 bis 18 Uhr seine Pforten in der Tabakfabrik. In zwei Hallen präsentieren mehr als 140 Aussteller ihre kreativen Produkte – von Mode und Schmuck über Grafik und Fotografie bis zu Produkt- und Möbeldesign. Nachwuchstalente, Independent Labels, Künstler und Gastronomen laden zum Austauschen, Shoppen und Verweilen ein.Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.Mehr Infos: kunst-designmarkt.at