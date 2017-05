Frauensalon mit der "Göttin des Glücks"

10.05.2017, 00:01 Uhr

Designerin und Geschäftsführerin Lisa Muhr ist zu Gast im Haus der Frau in Linz.

Das Haus der Frau nimmt sich die Wiener Salons zum Vorbild. Die Damen der Gesellschaft öffneten Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Salons und luden zur Diskussion und Auseinandersetzung über Zeitgeistiges und Tiefgründiges ein. Die Salons der Wiener Frauen waren legendär. In der Volksgartenstraße 18 in Linz findet nun bereits der fünfte Frauensalon statt. Zu Gast am 19. Mai ab 18.30 Uhr ist Lisa Muhr, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Modelabels "Göttin des Glücks".

Ins Gespräch kommen

„Eine Wohlfühlkollektion, die Menschen ausbeutet und der Umwelt schadet, das geht einfach nicht“, begründet die ehemalige Architektin und Designerin Lisa Muhr ihre Entscheidung, gemeinsam mit drei Kollegen aus der Mode- und Designszene ein eigenes Label zu gründen. Beim Frauensalon haben Interessierte die Möglichkeit, mit der Künstlerin und innovativen Geschäftsfrau ins Gespräch zu kommen. Dazu darf eine Modepräsentation nicht fehlen. Untermalt wird der Abend von der Linzer Sängerin Romana Fischer mit urbanem Jodeln. Kulinarisch wird Marion Hofer von der Genussboutique Goldmari die Gäste verwöhnen, dazu gibt es Whisky von Peter Affenzeller.