JUGEND OHNE GOTT

Theaterstück nach dem Roman von Ödön von Horváth

Die Diktatur ist angebrochen, in den Schulen herrschen Zucht und Ordnung, jedes individuelle Denken ist verboten. Um sich für den Krieg zu rüsten, fahren die Schüler auf ein Zeltlager. Ihr Lehrer ist frustriert, denn er hat andere Ideale, doch wenn er widerspricht, verliert er seinen Job. So zieht er sich in die Natur zurück und vernachlässigt seine Schüler. Andererseits spioniert er ihnen hinterher, denn eigenartige Dinge passieren im Wald. Als am letzten Tag der Schüler N erschlagen aufgefunden wird, überstürzen sich die Ereignisse. Wer hat den brutalen Mord begangen? Und was sagt das über den moralischen Zustand der Jugend aus?Ein Stück über den Gewissenskonflikt eines Lehrers in einer faschistischen Diktatur, verpackt in einen spannenden Krimi.--SCHAUSPIEL Angela Ahlheim, Alexander Lughofer, Rudi Müllehner, Samuel Pock, Eugen Victor STÜCKFASSUNG & INSZENIERUNG Cornelia Metschitzer FOTO- UND VIDEOEINSPIELUNGEN Bernhard Mayer LICHTDESIGN & TECHNIK Florian Kirchweger, Michael Kment, Katrin Neubauer SUJET & GRAFIK & FOTOS Bernhard Mayer PRODUKTION Tribüne Linz----0699 11 399 844karten@tribuene-linz.at