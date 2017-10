OUT! - GEFANGEN IM NETZ

Jugendstück über Cybermobbing von Knut Winkmann (13+)



STÜCKINFOS

Nach ihrem Schulwechsel wird Vicky von ihrer neuen Klasse gemobbt. Zuerst gehen ihr alle aus dem Weg, dann verschwindet plötzlich ihr Handy bei einer Klassenparty. Wenig später tauchen intime Fotos von ihr im Internet auf und danach ein peinliches Fake-Profil auf Facebook. Vickys Eltern sind schockiert, doch als ihr Vater die gesamte Klasse zur Rede stellt, macht er alles noch viel schlimmer…

DAUER

KARTENINFOS

VORVERKAUF



Vickys tragische Geschichte – erzählt aus der Perspektive ihres Bruders Dominik – zeigt anhand eines Extremfalles auf, was Cybermobbing anrichten kann. Vom klassischen Mobbing, das es schon immer gegeben hat, ist diese neuere Form von Gewaltausübung zwar nur einen Klick entfernt, doch die Folgen und Dimensionen sprengen alle Grenzen.Durch die ständige Verfügbarkeit sozialer Netzwerke, Instant Messenger, Handys usw. kann rund um die Uhr gemobbt werden. Es kann demnach jeden treffen und auch jeden verlocken, dabei mitzumachen. Entwürdigende Inhalte und Bilder erfahren unkontrolliert Verbreitung und verschwinden nie wieder ganz. Dies aufzuzeigen und sich für die Kraft von „Face-to-Face“ einzusetzen, sind die Anliegen dieser Produktion.SCHAUSPIEL Rudi Müllehner sowie via Ton-, Foto- und Videoeinspielungen: Florian Kirchweger, Mara Metschitzer, Sophie Oberleitner INSZENIERUNG Cornelia Metschitzer VIDEOS Bernhard Mayer LICHT & TECHNIK Florian Kirchweger, Michael Kment SUJET & GRAFIK & FOTOS Bernhard Mayer AUFFÜHRUNGSRECHTE Theaterverlag Hofmann-Paul Berlin PRODUKTION Tribüne Linz50min (plus Nachbesprechung von ca. 30 Minuten)--EUR 8 pro Schüler/in, Begleitlehrer/innen freiNachbesprechung empfohlen! ONLINE-DIREKT

0699 11 399 844schule@tribuene-linz.atDienstag bis Freitag, 14h-17h in der Theatermacherei, Eisenhandstraße 43 (neben Café Fino)und an der Theaterkasse im Foyer an Veranstaltungstagen.--