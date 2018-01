Sozialdrama von Felix Mitterer



Der alte Herr Aigner kommt vom Spital direkt ins Pflegeheim, wo er nun in einem verzweifelten Selbstgespräch der Welt zu erklären versucht, dass er hier am falschen Ort gelandet ist. Er vergleicht seine unfreiwillige Einweisung ins Heim mit seiner Deportation nach Sibirien, wo er einst als junger Soldat in Kriegsgefangenschaft war und fleht seine Kinder an, ihn wieder aufzunehmen. Mal verspricht er ihnen, brav zu sein, mal droht er mit ihrer Delogierung aus seiner Eigentumswohnung, mal lockt er sie mit seinem Sparbuch. Doch alles vergebens, denn die Familie hat keine Zeit, ihn zu pflegen. Er klagt über die menschliche Kälte und Gleichgültigkeit, denen er sich im Heim ausgesetzt sieht und kann schließlich nur noch auf einen würdevollen Tod hoffen. Und vielleicht auch auf den Bundespräsidenten, dem er einen Brief geschrieben hat, weil der ja auch ein alter Mann ist und ihn vielleicht verstehen kann……Ein Plädoyer für den leidenden, alt gewordenen Menschen. Hans WeigelSCHAUSPIEL Paula Kühn, Eugen Victor INSZENIERUNG Cornelia Metschitzer VIDEOS Bernhard Mayer LICHT & TECHNIK Florian Kirchweger, Michael Kment SUJET & GRAFIK & FOTOS Bernhard Mayer AUFFÜHRUNGSRECHTE Kaiser Verlag Wien PRODUKTION Tribüne Linz1h35min (keine Pause)--PREISEReservierung/Abendkasse: EUR 20 (normal); EUR 18 / 16 / 14 / 10 / 8 (ermäßigt)Vorverkauf: EUR 18 (normal); EUR 16 / 14 / 12 / 10 / 8 (ermäßigt)

0699 11 399 844
karten@tribuene-linz.at
Dienstag bis Freitag, 14h-17h in der Theatermacherei, Eisenhandstraße 43 (neben Café Fino)
und an der Theaterkasse im Foyer an Veranstaltungstagen.