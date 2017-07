Linzer Magier eroberte Deutschland

17.07.2017, 15:40 Uhr

"Bezaubernder" Auftritt in der ARD-Show "immer wieder sonntags"

Vor knapp 2.500 Zuschauern hatte der Linzer Magier Michael Späth alias Michael Late einen großen Auftritt. Der erste "Volks-Magier" in Lederhosen verzauberte das Publikum bei der ARD-Sendung "immer wieder sonntags". Auch zahlreiche Stars waren begeistert vom Charme des Oberösterreichers – darunter Moderator Stefan Mross, Schlagersänger Bernhard Brink, die Wildecker Herzbuben, Comedian Ingo Oschmann, Matthias Steiner, Weltmeister im Stoßen, u.v.m. Die Idee, einen Magier in Lederhosen ins Leben zu rufen, kam Michael Späth vor vier Jahren. Heuer hatte der Magier aus Österreich nun bereits seinen zweiten großen TV-Auftritt in Deutschland. Erst im Mai begeisterte er in der SAT.1-Show "It's Showtime" ein Millionen-Publikum.Der Künstler mischt in seinem neuen Programm die österreichische Tradition mit der Zauberkunst. Weitere große TV-Shows haben laut Späth bereits Interesse an seinen Künsten angemeldet.