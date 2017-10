Meine Erfahrungen in Benin

Linz : Pfarrzentrum Ebelsberg |

Herzliche Einladung am Sonntag 22. Oktober um 10.15 Uhr ins Pfarrzentrum

Ebelsberg. (Fadingerplatz 7, 4030 Linz)



Nathalie Schachinger erzählt in Wort und Bild von ihren Erfahrungen im

Benin, Westafrika.

Ein kurzer Auszug aus einem Ihrer 12 Briefe, die Sie jeden Monat an Freunde und Interessierte gesendet hat:



So macht die Arbeit gleich viel mehr Spaß!



Westafrika, Benin, Cotonou. Ein Ausbildungszentrum am Rande des größten

Marktes Benins. Das Haus der Hoffnung! Ein Neubeginn, Lebensschule und

christliche Werte.

In vier Ausbildungsbereichen (Konditorei, Bäckerei, Küche,

Seifenherrstellung) und zwei Zusatzfächern (Französisch/Management und

Haushaltskurs) werden die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren auf ein

eigenständiges Leben vorbereitet. So bleibt es nicht bei den einfachen

Fragen „Wie backe ich Brot?“, „Wie gelingt mein Kuchen?“, „Welches Gewürz

passt da hinein?“, oder „Wie stelle ich Seife her?“. Darüber hinaus lernen

sie ihr eigenes kleines Unternehmen zu führen und diejenigen, die nur die

Landessprache sprechen, sich so weit auf Französisch zu verständigen, um auf

eigenen Beinen stehen zu können. Doch natürlich braucht es dafür noch andere

Dinge außer einen Ort und die Menschen, die sich um die Ausbildung kümmern.

Denn was täte ein Konditor ohne Schneebesen? Ein Koch ohne Pfanne oder einer

der das Haus sauber macht ohne mindestens einen Eimer für das Wasser? Da kam

ein bisschen Unterstützung gerade recht,...



Auf euer Kommen freut sich der "Eine-Welt-Kreis" der Pfarre Ebelsberg



(Text: Nathalie Schachinger)