21.09.2018, 23:33 Uhr

Gewalt beginnt schon bei der Sprache. Am 6. Oktober wird darauf aufmerksam gemacht.

Ob in der Politik oder im Privaten: Gewalt in der Sprache kann zu körperlicher Gewalt führen. Um dafür zu sensibilisieren, kündigt das Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation am 6. Oktober, dem "Internationalen Tag der Gewaltfreien Kommunikation", eine Aktion am Martin-Luther-Platz an.Ab 10 Uhr gibt es Torten, Luftballons, Festreden, Geschichten, Übungen und vieles mehr. "Trag mit Sprache dazu bei, dass eine Welt entsteht, die das Menschenrecht nach einem sicheren und erfülltem Leben aller im Blick hat", so die Organisatoren.