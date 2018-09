Ungehorsamkeit in ihrer ganzen Vielfalt

19.09.2018, 17:39 Uhr

Die Tage des Ungehorsams werden ab Freitag in Linz begangen.

Die Schule des Ungehorsams in der Tabakfabrik feiert ab Freitag "Die Tage des Ungehorsams". Beim "Linzer Graffiti Meeting" werden 50 internationale Street-Art-Künstler in- und außerhalb der Tabakfabrik zahlreiche Wände verschönern. Beim "Active Citizenship-Workshop" (21.9.) geben Profis und Aktivisten geglückter Projekte ihr Know-How weiter. Walter Ötsch bietet ein professionelles Rhetoriktraining an und Kabarettist Florian Scheuba berichtet über den Umgang mit Medien und Humor (jeweils am 24.9).

Ungehorsam verhinderte Massenvernichtung

Am Mittwoch (26.9.) wird jener Mann gefeiert, der durch seinen Ungehorsam einen Atomkrieg verhinderte: Oberstleutnant Stanislaw Petrow weigerte sich 1983, den sprichwörtlichen "roten Knopf" zu betätigen und verhinderte die Massenvernichtung von Millionen Menschen. Gerhard Haderer wird ein Gespräch mit einem Weggefährten von Petrow führen. Am 26.9. eröffnen zwei Cartoon-Ausstellung, die sich den Themen „Flucht – Grenzen – Menschenrechte“ widmen. Das gesamte Programm finden Sie unter schuledesungehorsams.at/veranstaltungen