Antrittsbesuch des neuen Direktors des Bundeskriminalamts im Innenministerium, Andreas Holzer, bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

SALZBURG, ST. MICHAEL, HALLEIN. Auf den Pongauer Franz Lang folgt der gebürtige Lungauer Andreas Holzer als neuer Direktor des Bundeskriminalamts im Innenministerium. Das Landes-Medienzentrum (LMZ) Salzburg informierte darüber anlässlich General Holzers Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer, im Salzburger Chiemseehof, am Mittwoch.

Holzers Werdegang

Andreas Holzer wurde laut dem LMZ 1973 in St. Michael im Lungau geboren. Er besuchte in Tamsweg Gymnasium und HAK, in der ab Herbst der neu konzipierte Projektlehrgang „Sicherheitsmanagment und Cybersicherheit“ unterrichtet wird. 1993 nahm Holzer seinen Dienst in der Bundesgendarmerie in Salzburg auf, wurde an der damaligen Bundesgendarmerieschule in Großgmain ausgebildet und versah anschließend den Kriminaldienst in Hallein. 2001 wechselte er ins Bundesministerium für Inneres nach Wien. Im Februar 2021 wurde er zum Direktor des Bundeskriminalamts im Innenministerium in Nachfolge des Salzburgers Franz Lang ernannt. Zuvor leitete er mehrere Abteilungen und Sonderkommissionen. Derzeit wohnt er im niederösterreichischen Wolkersdorf, ist verheiratet und hat zwei Kinder. (Quelle: LMZ)

„Das Bundeskriminalamt ist die Zentralstelle und das Kompetenzzentrum in Österreich für die Sicherheit der Bevölkerung und die Aufklärung von Verbrechen, nicht zu vergessen Assistenzdienste sowie internationale Polizeikooperationen und Fahndungen. Es ist gut zu wissen, dass das Land Salzburg in dieser Institution an führender Stelle mit einer kräftigen Stimme vertreten ist und so seine Kompetenz in diesem Bereich unter Beweis stellt.“

Landeshauptmann Wilfried Haslauer

Andreas Holzer, Direktor Bundeskriminalamt, und Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

„Sicherheitspolitisch stehen wir derzeit in Österreich vor großen, unterschiedlichen Herausforderungen“, betonte General Andreas Holzer laut dem LMZ bei seinem Antrittsbesuch im Chiemseehof. „So hat sich beispielsweise während der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie die Verlagerung von Kriminalität in den virtuellen Raum noch verstärkt.“ Deshalb wolle der neue Bundeskriminalamtsdirektor „vor allem den Ermittlungsbereich in Cyber-Kriminalität massiv ausbauen und verstärkt auf Prävention setzen. Denn: Wir sind dann erfolgreich, wenn eine Straftat erst gar nicht stattfindet.“

Neuer Schulzweig startet an der HAK Tamsweg

