Kiwanis Club Lungau spielte Nikolaus im Seniorenwohnheim Marienheim in Mariapfarr.

MARIAPFARR. Wie jedes Jahr besuchte der Kiwanis-Nikolaus auch heuer ein Seniorenwohnheim im Lungau, um den Bewohnern in der vorweihnachtlichen Zeit Freude zu bereiten. Da wegen der corona-bedingten Einschränkungen eine gemeinsame Feier im Marienheim in Mariapfarr nicht möglich war, wurden die Geschenke vom Club-Präsidenten Stefan Brandstätter, in Begleitung von Helmut Gahr und Josef Bliem, an die Heimleiterin Carmen Schager-Wahlhütter zum Austeilen an die BewohnerInnen übergeben.

