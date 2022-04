Der 44. Wissenstest der Feuerwehrjugend des Bezirks Tamweg/Lungau fand in Mauterndorf statt.

MAUTERNDORF. Der 44. Wissenstest der Feuerwehrjugend des Bezirks Tamweg fand am 9. April in Mauterndorf, beim Feuerwehrhaus, statt. "Perfekt vorbereitet" durch ihre Jugendbetreuer, standen heuer 106 Teilnehmende in den verschiedenen Wertungsklassen zur Prüfung an.

Die Feuerwehrjugend des Bezirks Tamweg nahm in Mauterndorf Aufstellung.

Starker Zustrom an Jungfeuerwehrleuten



Besonders hervorzuheben sei der aktuell starke Zustrom neuer Mitglieder zur Feuerwehrjugend, wie uns Jugendbetreuer Markus Feuchter von der Feuerwehr Tamsweg berichtete: „Aufgrund einigen Überstellungen in den Aktivstand sowie der letzten zwei Jahre Corona-bedingten Ausfall der Jugendveranstaltungen, waren die Neueintritte nahezu bei null. Durch Werbung in eigener Sache konnten wir die Mitgliederzahl von Herbst 2020 bis heute von sechs auf 22 Mitgliedern bei der Feuerwehrjugend Tamsweg nahezu vervierfachen“, freute sich Markus Feuchter.

Jugendbetreuer Feuchter Markus

Die Jugendgruppen im gesamten Bezirk seien aber dennoch weiter auf der Suche nach den „Helden von Morgen“ und stünden bei Interesse in den verschiedenen Gemeinden des Feuerwehrbezirks Tamsweg gerne bereit.

Feuerwehrjugend des Bezirks Tamweg

Durch das Bewerterteam, bestehend aus den Ortsfeuerwehrkommandanten, ihren Stellvertretern sowie weiteren Führungskräften aus den Orten, wurde beim Wissenstest in Mauterndorf ein Teil der gesamten „Feuerwehrpalette“ abgefragt. Theoretische und praktische Kenntnisse wurden von den Teilnehmenden verlangt, wobei es beim Wissensspiel, welches für die Zehn- bis Zwölfjährigen ist, noch etwas spielerischer zu Sache geht, als bei den Älteren.

Bronze, Silber dann Gold

Als Nachweis der positiven Absolvierung erhalten die Mädchen und Burschen danach die begehrten Abzeichen: beim Wissenstest und Spiel in den Klassen Bronze nach erster, und Silber nach zweiter erfolgreicher Teilnahme. Beim Wissenstest erhält man nach der dritten erfolgreichen Teilnahme dann das Abzeichen in Gold. "Nicht nur, dass von Jahr zu Jahr die Aufgaben und Stationen mehr werden, die jeweiligen Kategorien werden auch schwieriger", betonte Jugendbetreuer Markus Feuchter, "der Erwerb der Abzeichen ist der sichtbare Beweis, dass sich die Buben und Mädchen sehr gut auf den Bewerb vorbereitet haben."

Am Ende des Tages durfte im Beisein von Mauterndorfs Bürgermeister Herbert Eßl und Bürgermeister Heinrich Perner aus St. Andrä sowie in Anwesenheit von Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Pfeifenberger und den beiden Abschnittsfeuerwehrkommandanten Harald Graggaber und Hans-Jürgen Schiefe gratuliert werden. Auch das neue Maskottchen der Feuerwehrjugend Salzburg, „Brandy“, war extra aus Salzburg angereist, um allen Teilnehmern der Lungauer Feuerwehrjugend zur positiven Absolvierung des Wissenspiels und Wissentests zu gratulieren und die Abzeichen zu übergeben.

