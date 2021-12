Bei den Lungauer Gemeinden kann man sich einen Plastikratgeber abholen. Erstellt haben diesen Absolventinnen vom multiaugustinum in Kooperation mit dem Unesco Biosphärenpark Lungau, der KEM Lungau und dem Abfallwirtschaftsverband Lungau.

LUNGAU. Im Zuge ihrer Diplomarbeit am „multiaugustinum“ in St. Margarethen beschäftigten sich die drei Absolventinnen Victoria Lerchner, Stefanie Schlick und Melanie Kocher mit dem Thema Plastik. Dabei – so berichtete es uns die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Lungau in einer Aussendung im November – stellten die drei jungen Frauen sich die Frage, wie Alternativen zu Plastik in alltäglichen Bereichen aussehen könnten und die Leute einen Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll leisten könnten.

Georg Macheiner, Sophie Waldmann, Bürgermeister Johann Lüftenegger, multi-Direktor Klaus Mittendorfer, Peter Pagitsch (GF Abfallwirtschaftsverband Lungau).

Foto: © Philipp Wiedl, UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau

Das Ergebnis ihrer Arbeit ist ein nun vorliegender Ratgeber „Plastik – weniger ist mehr“, der in Zusammenarbeit mit dem Unesco Biosphärenpark Lungau, der KEM Lungau und dem Abfallwirtschaftsverband Lungau entstanden ist. Der Ratgeber beinhaltet Tipps und Tricks, wie ein Leben mit weniger Plastik möglich ist und wie Alternativen geschaffen werden können. Neben grundlegenden Informationen zum Unseco Biosphärenpark Salzburger Lungau, Wissenswertem zum Thema Plastik und einer Pyramide zum nachhaltigen Konsum, geht der Ratgeber auf die Bereiche Lebensmitteleinkauf, Haushalt, Körperpflege und Kennzeichnungen ein. "Dabei liefert er Hinweise, wie Verbesserungen leicht gelingen können, auf was besser verzichtet werden sollte und wie regionale beziehnungsweise selbst gemachte Alternativen aussehen können", beschreibt KEM-Manager Georg Macheiner. Der Ratgeber liegt in den Lungauer Gemeindeämtern und im Regionalbüro Lungau in Mauterndorf zur Entnahme auf. Auch die Arbeitsgruppen der Lungauer Fairtrade-Gemeinden wurden mit Exemplaren ausgestattet.

"Plastik und Kunststoffe sind wichtige und allgegenwärtige Begleiter unseres täglichen Lebens", führt Macheiner aus, "viele Annehmlichkeiten wären ohne Plastik und Kunststoffe nicht möglich. Der intensive und oftmals übermäßige und unnötige Einsatz von Plastik hat aber auch viele negative Auswirkungen auf Mensch und Natur. Im Sinne des Ressourcenschutzes braucht es gerade in diesem Bereich ein noch ausgeprägteres Bewusstsein der Bevölkerung. Dazu will die Broschüre einen Beitrag leisten."

