Es gibt viele Menschen denen man in seinem Leben dankt. Wir wollen zum Internationalen Dankeschön-Tag wissen, an wen du an diesem Tag am meisten denkst.

LUNGAU. Am 11. Jänner wird der Internationale Dankeschön-Tag gefeiert. Das ist auch das Thema unserer Abstimmung. Wir möchten von dir wissen, wem du in deinem Leben am meisten dankst. Stimme hier gleich ab und lass es uns wissen. ;)

Wem dankst du am meisten?

