So schaut der neue Vorstand der TMK Sankt Margarethen aus

31.12.2017, 03:00 Uhr

Ein paar Änderungen gab es nach den Neuwahlen.

SANKT MARGARETHEN. Bei der Generalversammlung der Trachtenmusikapelle Sankt Margarethen, am 10. Dezember 2017, wurde der Vorstand neu gewählt. In ihren Funktionen bleiben als Obmann Stefan Lanschützer, als Kapellmeister Stefan Hofer, als Obmann-Stellvertreter Dominik Hinterberger, als Stabführer Reinhold Löcker, als Archivar und Kassier-Stv. Stefan Zaller und als Jugendvertreter und Stabführer-Stv. Alexander Zaller. Markus Grambichler hat die Funktion gewechselt – vom Schriftführer zum Kassier. Bernhard Grambichler hat zu der Kapellmeisterstellvertreter-Position die Schriftführerposition dazu bekommen. Neu in den Vorstand gewählt wurde als Jugendvertreter und Kapellmeister-Stellvertreter Markus Zaller und als Schriftführer-Stellvertreter Stephan Schreilechner. Aus dem Vorstand ausgetretenene Vorstandsmitgliedern sind Maria Zehner (ehemalige Obmannstellvertreterin), Peter Lanschützer (ehemaliger Kassier) und Johannes Schiefer (ehemaliger Stabführerstellvertreter und Kassierstellvertreter).

____________________________________________________________________________________Du möchtest täglich über aktuelle Stories in deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081