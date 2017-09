28.09.2017, 20:00 Uhr

Von einem Arbeitsunfall in Tamsweg berichtet die Polizei in einer Presseaussendung.

TAMSWEG (red). Am 28. September 2017 ereignete sich laut Meldung in Tamsweg vormittags bei Verladearbeiten ein Arbeitsunfall. Beim Aufladen von Rundholz mit einem Lkw-Kran sei der 39-jährige Lenker von einem herabfallenden Holzstück am Unterschenkel schwer verletzt worden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert.