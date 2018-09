Bauarbeiten in der Kuenburgstraße

21.09.2018, 09:16 Uhr

Das letzte Baulos der Sanierung des Tamsweger Ortskerns wird mit 24. September begonnen.

TAMSWEG. Aufgrund der Errichtung des Neubaues, der an der Stelle des alten Kinos entsteht, wurde die Sanierung der Kuenburgstraße von der Kreuzung mit der Kirchengasse bis zur Kreuzung mit dem Schlossparkweg auf den Herbst verschoben. Nun ist es soweit: Ab Montag, 24. September 2018, wird die Straße saniert und soll im Aussehen an die Kirchengasse angepasst werden. Für ca. 6 Wochen, also bis Anfang November, ist der Straßenteil daher gesperrt. Infos gibt es auf der Gemeinde Tamweg.

