Bergrettungseinsatz am Hochgolling

16.09.2018, 21:29 Uhr

Zu einem Bergeeinsatz auf den Hochgolling Nordostgrad wurde am Sonntag, dem 16. September 2018, die Bergrettung Tamsweg gerufen.

GÖRIACH. EIn 36 jähriger Österreicher war am Nordostgrad des Hochgoling ausgerutscht und nach ca 10 hm zum Stillstand gekommen. Das berichtet die Bergrettung (BR) Tamsweg in ihrem Einsatzbericht. Er habe sich dabei das Knie verletzt und sei nicht mehr gehfähig gewesen. Die Bergrettung Tamsweg wurde alamiert und 11 Bergretter rückten aus. Sie erreichten den Verletzten um ca. 13:45 und führten die Erstversorgung durch. Der gerufene Notarzthubschrauber benötigte drei Versuche, um den verletzten Bergsteiger bergen zu können, da am Berg dichter Nebel herrschte, so die BR. Der Patient wurde schließlich zur Landawirrseehütte geflogen, von wo er mit dem Fahrzeug der Bergrettung zum Hüttendorf Görach gebracht wurde und dem Roten Kreuz übergeben werden konnte. Er wurde ins Landeskliniikum Tamsweg eingeliefert.

Quelle: Einsatzbericht BR