Thomatal erhält eine Waffe im Kampf gegen den plötzlichen Herztod

30.04.2017, 03:00 Uhr

Rotary Club Lungau übergibt einen öffentlich zugänglichen Laien-Defibrillator und schulte die Bevölkerung auf das Gerät ein.

THOMATAL. Auf Initiative des Rotary Clubs Lungau wurde vor kurzem in Thomatal ein Laien-Defibrillator installiert. Mehrere Lungauer Gemeinden haben so ein Gerät bereits erhalten. Das Ziel des Rotary-Clubs Lungau, der hierfür ein Leader-Projekt ins Leben gerufen hat, ist es ja bekanntlich alle Lungauer Gemeinden mit einem solchen Laien-Defi auszustatten. Den Laien-Defi für Thomatal nahm Ortschef Valentin König entgegen. Bei der Überreichung hielt Rotary-Club-Präsident Christian Gell einen fachbezogenen Vortrag. Anschließend konnte unter seiner Aufsicht und unter jener von Peter Bachmaier (Rotarier und Instruktor des Roten Kreuzes Lungau) an einem Testgerät die Handhabung des Laien-Defibrillators praktisch geübt werden.