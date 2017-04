28.04.2017, 10:01 Uhr

SALZBURG. Seit Mitte der 1950er-Jahre kennt man laut der "OÖ. Brauchtumsdatenbank Online" (recherchiert am 28. April 2017) den Vatertag, das Pendant zum Muttertag. Bis heute habe dieser Tag, der am zweiten Sonntag im Juni begangen wird, jedoch nicht jenen Stellenwert in der Gesellschaft gefunden, den der Muttertag einnimmt. Der Vatertag werde mancherorts auch Krawattentag genannt, in Anlehnung an das wohl häufigste (Verlegenheits-)Geschenk.(Quelle: OÖ. Brauchtumsdatenbank Online, oö. Brauchtumskalenders: >> Vatertag...