Der 8. Preber-Panoramalauf

09.09.2018, 20:39 Uhr

Am 8. September 2018 fand in der sterischen Krakau die bereits achte Auflage des Preberpanoramalaufes statt.

KRAKAU. Rund 200 Starterinnen und Starter fanden sich am 8. September bei der Klausnerbergsäge ein, um am 8. Preberpanormalauf teilzunehmen. Nach den drei Starts für die jüngeren über 400, 950 und 1.600m Länge, startete der Hauptlauf, der entweder über eine Runde und 5.400m oder über zwei Runden und 11.4 km führte.Der PreberPanoramalauf (PPL) ist die vorletzte Etappe des Murtallaufcups. Am 26. Oktober findet dieser in Murau seinen Abschluss.

Lokalmatador Armini Höfl konnte seine eigene Streckenbestzeit um einige Sekunden verbessern und gewann das Hauptrennen über 11,4km in knap unter 40min.Anbei die Bilder von Start, Lauf und einigen Zieleinläufen.Details auch auf der PPL-Homeapage