Sommerfest HEMAYAT 2017 mit Benefiz-Auktion. Traumwetter, herrliche Location, ein voller Erfolg

12.05.2017, 00:45 Uhr

Am 11.05. hielt der Verein "Hemayat" zum 7. Mal sein Sommerfest mit Benefiz-Auktion ab. Ein herrlicher Abend, eine wunderschöne Location (das Palais Starhemberg-Schönburg), viele „sozial kompetente Menschen“ mit hoher Spendenfreudigkeit und dazu noch Vollmond. Was will man mehr?

Der Verein HEMAYAT übertraf sich selbst wiederum mit den „Zeitspenden zugunsten Hemayat“. So wurde für z.B. für ein persönliches Treffen mit BP Van der Bellen bei Cafe und Kuchen in der Präsidentschaftskanzlei der Betrag in einem Bietergefecht bis auf 17.000,- EUR hochgeboten. Adele Neuhauser (bekannt als Bibi Fellner im „Tatort“) mit Einladung zum Filmdreh erzielte nur 2.000,-.

Die Geschäftsführerin Frau Dr. Cecilia Heiss und ihre zahlreichen Helfer gaben ihr Bestes, um die Veranstaltung, die zum 7. Mal abgehalten wurde, perfekt zu gestalten und wieder großzügige Sponsoren aufzutreiben.Mit dem Sommerfest und der Benefiz-Auktion im Palais Schönburg finanziert dasBetreuungszentrum HEMAYAT wieder zusätzliche dringend benötigte Therapieplätzefür Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus Kriegsgebieten und mit Foltererfahrung. Mehr traumatisierte Menschen als je zuvor suchten im Jahr 2016 das Betreuungszentrum Hemayat auf: Laut Statistik 2016 waren es 1044 Überlebende von Krieg und Folter, die bei HEMAYAT psychotherapeutische, psychologische und medizinische Betreuung und Behandlung erhielten.