Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) befreite zwei Schweine aus einem Zuchtbetrieb in Pöttelsdorf. Bereits zuvor hat der Verein die Haltungsbedingungen der Tiere in der Schweinezucht angeprangert und Anzeige gegen den Betrieb erstattet.

PÖTTELSDORF. Vor Ort, bei einem Schweinemastbetrieb in Pöttelsdorf hat der Verein gegen Tierfabriken mit zwei dutzend Tierschützern im Freien ein provisorisches Gehege aufgebaut. Zwei Schweine wurden laut Angaben des VGT aus dem Betrieb befreit und "erkunden neugierig den überraschenden Auslauf", wie der VGT in einer Aussendung beschreibt. "Die Schweine sehen erstmals im Leben, dass es eine Welt außerhalb der Fabriksmauern gibt, wie es ist, in der Erde zu wühlen, im Stroh zu liegen, den Regen zu spüren", heißt es weiter.

Balluch: "Der Unterschied ist wie Tag und Nacht"



Der VGT bietet an, die beiden Schweine zu übernehmen. Die Tierrettung wäre bereit die Schweine abzuholen und in einem Lebenshof unterzubringen. "Es war für mich trotz meiner langen Erfahrung unglaublich zu sehen, wie begeistert diese Tiere ihre neue Umgebung erkunden. Wie sie, kaum haben sie erstmals Stroh gesehen, sofort daran gerissen, es gekaut und sich hinein gelegt haben. Der Unterschied zwischen Tierfabrik und dem Leben draußen ist wie Tag und Nacht. Der Gegensatz hier könnte nicht größer, sein, obwohl die Schweine innen und außen nur wenige Meter voneinander entfernt sind", sagt VGT-Obmann Martin Balluch zur Aktion.

