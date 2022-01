Eine große Schar an Kindern stellte sich im Rahmen der Dreikönigsaktion in den Dienst der guten Sache. 40 Sternsinger_innen und ihre Begleitpersonen zogen durch die Straßen von Rohrbach und verkündeten die Botschaft von der Geburt Christi und brachten den Segen zu den Menschen. Die König_innen wurden freundlich begrüßt - selbstverständlich mit Abstand!

Am 6. Jänner durften die fleißigen Sternsinger_innen auch den Festgottesdienst mitgestalten. Mit ihren herrlichen Gewändern brachten sie große Farbenfreude in die Pfarrkirche.

Das Ergebnis der Sternsingeraktion kann sich sehen lassen. Mit den Sternsingerspenden aus den Häusern können Projekte finanziert werden, die zu einer besseren Welt beitragen: Schulbesuch für Straßenkinder, Nahrung für Bauernfamilien, Landrechte für indigene Völker, Umwelt- und Klimaschutz. Herzlichen Dank!