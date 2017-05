„Spaceshuttlekids“ aus Marz

11.05.2017, 10:22 Uhr

„Oscar“ für die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der VS-Marz

MARZ, Go MissionX – So hieß es in der 3. Klasse unserer Volksschule für dreieinhalb Monate. Nun haben sie es endlich geschafft. Mit einem großartigen Einsatz und viel Engagement organisierte Lehrerin Petra Leitgeb für die „Spaceshuttlekids“ ein umfangreiches Trainingsprogramm. Die 22 Kinder trainierten begeistert wie die Astronauten für zahlreiche Weltraummissionen, lernten wie man sich gesund ernährt und bewegt und eigneten sich ein umfangreiches galaktisches Wissen an.

Dank für das Engagement

Tatkräftige Unterstützung

Am 3. Mai holten die Spaceshuttlekids einen Oscar für „Bester Outreach und Auftritt“ nach Marz. Dazu gratulierten in Linz im ArsElectronicaCenter die Organisatoren und sogar der einzige Astronaut Österreichs, Franz Viehböck.„Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, ob Groß, Klein, Eltern oder Großeltern – nur gemeinsam schafft man so eine großartige Leistung“, zeigt sich auch Bürgermeister Gerald Hüller stolz.„Besonderer Dank gebührt natürlich auch der Gemeinde Marz mit Bürgermeister Gerald Hüller an der Spitze, der für diese Aktion immer ein offenes Ohr hatte und uns tatkräftig unterstützt hat“, so Petra Leitgeb, die vom Engagement ihrer Schülerinnen und Schüler schwärmt.