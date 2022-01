Der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim wurde zu einem der elf globalen Top-Arbeitgeber gewählt.



WIEN/MEIDLING. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Boehringer Ingelheim als "Global Top Employer" gewürdigt. Damit wurde der Pharmakonzern mit Zweigstelle in Meidling zu einem der elf besten Arbeitgeber gewählt. Bereits seit acht Jahren ist Boehringer Ingelheim in zahlreichen Ländern unter den Top-Arbeitgebern gelistet. Heuer erhält der Konzern diese Auszeichnung in 29 Ländern.

Der Wiener Standort zählt zu den ausgezeichneten Ländern. Dort erreichte das Unternehmen in den beiden Kategorien „Werte“ und „Ethik & Integrität“ den Maximalwert von 100 Prozent.

Wohlfbefinden ist wichtig



„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der zentrale Bestandteil von Boehringer Ingelheim, der sich durch das Gefühl der Zugehörigkeit und ein ständiges Augenmerk auf das Wohlbefinden jedes und jeder Einzelnen am Arbeitsplatz charakterisiert", so Elisabeth Tomaschko, Head of Human Resources/Communications.

Das neue Gebäude bei Boehringer Ingelheim, in dem Zellkulturen im großen Maßstab produziert werden. Die Mitarbeiter fühlen sich hier wohl.

Foto: Boehringer Ingelheim

hochgeladen von Karl Pufler

Ein Beispiel für die Mitarbeiterorientierung ist das gut eingeführte Homeoffice. Ein weiterer Punkt, den die Jury hervorhebt, ist der ethische, integrative Ansatz bei Unternehmens­entscheidungen und ein klarer Fokus auf die Vermittlung der Unternehmenswerte.

