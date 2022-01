Ruag Space: Manfred Sust ist der neue Geschäftsführer Österreichs größter Weltraumfirma



WIEN/MEIDLING. Manfred Sust ist neuer Geschäftsführer von Ruag Space Austria, Österreichs größtem Weltraumzulieferer. Er folgt intern auf Andreas Buhl, der nun eine neue internationale Rolle übernommen hat.

Der 61-jährige Wiener arbeitet seit mehr als 30 Jahren bei dem Unternehmen und war zuletzt Senior Manager im Bereich Weltraumelektronik. Viele Jahre führte Manfred Sust die Elektronikeinheit am Wiener Standort von RUAG Space. „Ich möchte die exzellenten Ingenieursarbeiten an unseren österreichischen Standorten bestmöglich unterstützen“, so der neue Chef.

Der Selfiestick des Rover wurde in Wien entwickelt.

Foto: ESA/ATG Medialab

In Meidling produziert das Unternehmen Navigationsempfänger zur genauen Positionsbestimmung von Satelliten und Präzisionsmechanismen für Weltraumanwendungen. In Berndorf, Niederösterreich, stellt Ruag Space Thermalschutz für Satelliten und Trägerraketen her.

Internationale Rolle



Der bisherige Geschäftsführer Andreas Buhl (57 Jahre) bleibt im Unternehmen und übernimmt die Betriebsführung der Mechatronik-Standorte in Wien, Berndorf, Zürich, Nyon und Dresden.

„Ich möchte mich voll auf diese neue, herausfordernde Rolle konzentrieren und habe mich daher entschlossen, die Geschäftsführerposition in Österreich abzugeben“, erklärt Andreas Buhl seine Beweggründe.

Nummer 1 in Österreich



Ruag Space ist mit rund 43 Millionen Euro Umsatz und rund 230 Mitarbeitenden das größte österreichische Weltraumtechnikunternehmen. Es rüstet weltweit Satelliten und Trägerraketen mit Elektronik, Mechanik sowie Thermalisolation aus und hat eine Exportquote von rund 100 Prozent.

Das Unternehmen ist in Europa Marktführer bei Navigationsempfängern, mit denen die Position von Satelliten im All auf wenige Zentimeter genau bestimmt werden kann. Auch im Bereich Thermal-Isolation ist das Unternehmen Marktführer.

Zur Sache



Der Nutzen der Raumfahrt im Alltag:

Klimaforschung: Satelliten im Weltall liefern präzise Daten für die Klimaforschung

Kampf gegen Umweltverschmutzung: Satellitenbilder helfen, das Ausmaß von Ölverschmutzungen auf hoher See zu bestimmen

Kampf gegen Naturkatastrophen: Satellitendaten warnen vor anstürmenden Hurrikans

Navigation: Auf Satellitentechnik basierende GPS-Navigationssysteme bringen Fahrzeuge sicher an ihr Ziel

Satellitenfernsehen: Live-Übertragung der Fußball-WM mittels Satellitentechnik

