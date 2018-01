Salon d´amour - die Kunstlounge des aktionstheater ensemble unter dem Motto „Summertime“

Neben seinen Theater-Uraufführungen kreiert das aktionstheater ensemble zweimal jährlich die „Kunstlounge“ Salon d´amour: Lehnen Sie sich zurück. Bei einem Gin Tonic oder Mineralwasser holt das aktionstheater ensemble den Sommer für Sie nach Wien! Die Performerin & Clownfrau Martha Labil geht baden, der Lyriker & Schriftsteller Stephan Eibel Erzberg macht Sommerferien im Ausseerland, wo man sich noch mit „Grüß Gott“ begrüßt. Die Poetry Slammerin & Autorin Janea Hansen gibt Schweißtreibendes von sich, die Band Rambo Rambo Rambo heizt so richtig ein und die Künstlerin Ona B. serviert turkish delights. Regisseur Martin Gruber präsentiert Erfrischendes, der Musiker & Sänger Andreas Dauböck und die Sängerin Nadine Abado haben den Sommerblues. Und die SchauspielerInnen des aktionstheater ensemble, als Nixen, sind sowieso eine Augenweide … Mit weiteren Überraschungsgästen!

„Legendär! Mit viel Witz, subtiler Kritik sowie kleinen und mittelgroßen Bösartigkeiten auf höchstem Niveau, immer mit einem Schuss Erotik und der besten Nebensache des Salons: der wunderbaren Queen Mum!" – der Standard
Eintritt: €12