Wien-Meidling: Cocktail-Empfang bei Jugend am Werk

19.09.2018, 12:08 Uhr

Bezirksvorsteherin Gabriele Votava lud zu Jugend am Werk. Fotograf Helmut Jakich fing die Stimmung mit seinen Fotos ein.

MEILDING.(kp). Alljährlich laden die Meidlinger SPÖ-Mandatare zum Cocktailempfang. Es ist ein kleines Dankeschön an alle, die in und für Meidling arbeiten, so Bezirksvorsteherin Gabriele Votava. Natürlich wird die Gelgenheit genutzt, um fleißig miteinander zu reden und kennenzulernen.Heuer war Jugend am Werk in Altmannsdorf der Gastgeber. Hier gibt es Arbeitsangebote für Jugendliche mit Lernschwirigkeiten und Behinderungen. Stolz präsentierten die Handwerker ihre Produkte. Einige Besucher waren so begeistert, dass eine zukünftige Zusammenarbeit besprochen wird.

Wer aller dabei war

Neben Speis und Trank gab es auch musikalisch Unterhaltung von "Blue Note Four".Unter den Gästen war auch die Gemeinderäte Jörg Neumayer und Omar Al-Rawi sowie Bezirksvorsteher-Stellvertreter Wilfried Zankl.Alle Fotos: © Helmut JakichBlu