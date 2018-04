Wien-Meidling: Ein Straßenfest auf der "MeiHau"

20.04.2018, 17:14 Uhr

Am 5. Mai 2018 in der Fußgängerzone: Anrainer organisieren ein Fest für den guten Zweck. Der Reinerlös geht an das Meidlinger Kinderhospiz Netz.

MEIDLING. Drei Meidlinger Freunde starten heuer ihr "1. Meidlinger Straßenfest": Hans-Jürgen Wöchtl, Wolfgang Helfrich und Freddy Burger. Am 5. Mai 2018 erfolgt der Startschuss für ihr großes Vorhaben. Das zu veranstalten war eigentlich eine plötzliche Eingebung, sind sich die drei einig."Wir haben immer schon Festln organisiert", erzählt Wolfgang Helfrich. Allerdings waren das eher kleinere Events, Weihnachtsfeiern und Ähnliches. Das wuchs dann mit der Zeit und die Feste wurden größer.

Feiern mit Sinn

Mehr Leben auf die Hauptstraße

Das ist das Fest

"Wir haben uns gedacht, dass man das mit einem karitativen Zweck verbinden sollte, dann hat das Ganze gleich mehr Sinn", erinnert sich Helfrich. So kamen Tombola und Sponsoren dazu. Alle Einnahmen und Spenden werden weitergegeben. Als Adressaten haben sie sich das Meidlinger Kinderhospiz Netz ausgesucht. Das unterstützt schwerst erkrankte Kinder.Die erste wirklich große Veranstaltung der drei war das Oktoberfest im Harp. "Das hat auf Anhieb so gut geklappt, dass wir uns gleich entschlossen haben, etwas Größeres zu veranstalten", so Helfrich.Und heuer trauen sich die drei Freunde über ein großes Straßenfest. "Das geht auch nur, weil unser Hauptsponsor das Golden Harp wieder mit an Bord ist", freut sich Hans-Jürgen Wöchtl. Sie zeichnen etwa für einen Großteil der Gulaschkanone verantwortlich, das beim Fest zugunsten des Kinderhospizes ausgegeben wird."Uns taugt es, dass wir so ein bisschen mehr Leben auf die Meidlinger Hauptstraße bringen", erklärt Helfrich, warum sich die drei Freunde die ganze Arbeit antun. "Es würde uns freuen, wenn die Fußgängerzone so einen Aufschwung bekommt."Das "1. Meidlinger Straßenfest" findet am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 22 Uhr statt. Gefeiert wird von der Eichenstraße bis zur Sechtergasse. Für die Kleinen gibt es ein eigenes Programm mit Kinderschminken der Wiener Kinderfreunde, Stofftiere und Dosenwerfen. Für die Erwachsenen gibt es unter anderem die Verlosung einer Klubreise.11 Uhr: Die Zuagrasten mit Tanz und Blasmusik wie vor 70 Jahren13 Uhr: Trommelgruppe Batala14 Uhr: Die Zuagrasten15 Uhr: Die singende Wirtin aus Meidling16 Uhr: Blaskapelle der Wiener Netze18 Uhr: Die singende Wirtin aus Meidling mit Die Zuagrasten21 Uhr: Scheckübergabe an das Kinderhospiz Netz