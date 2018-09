Wien-Meidling: Parkpickerl vor dem Südwest-Friedhof gefordert

10.09.2018, 00:00 Uhr

Hervicusgasse: Friedhofsbesucher wünschen sich das Parkpickerl. Rund 300 Betroffene haben schon dafür unterschrieben.

Pickerl-Flüchtlinge

MEIDLING. Am 4. Juni wurde die Parkpickerlzone in Meidling auch auf Hetzendorf ausgeweitet. "Doch nicht der ganze Bezirk ist jetzt auch eine Kurzparkzone", weiß der Meidlinger Bezirksrat Ernst Zlabinger (ÖVP)."In der Hervicusgasse, der Jägerhausgasse, der Wundtgasse und beim Wildgarten kann kostenlos geparkt werden." Betroffen davon sind hauptsächlich die Besucher des Südwestfriedhofs.Peter Schuster führt das Blumengeschäft genau gegenüber von Tor 1. "Zu meiner Frau und mir kommen die Trauergäste und beschweren sich, dass sie keinen Parkplatz mehr finden", so der Unternehmer.

Unterschriftenliste liegt auf

"Verbesserung bereits erfolgt"

"Der Friedhofsparkplatz wird inzwischen als kleine Park-&-Ride-Anlage genutzt", so Schuster. Genau gegenüber des Eingangs hält die Buslinie 63A. Das wird von vielen Pendlern genutzt, ärgert sich Schuster."Bei uns haben sich schon viele Menschen darüber beschwert", so der Unternehmer. Er weiß, dass die kleine Begräbnisstätte gut besucht wird: "Hier gibt’s noch eine Friedhofskultur und die sollte erhalten bleiben."Deshalb legten die Meidlinger bei ihm eine Unterschriftenliste auf: "Rund 300 haben schon unterschrieben, dass der Parkplatz gänzlich zur Kurzparkzone wird."Schuster hat auch eine Lösung parat: "Man muss einfach nur die Pickerlzone ausweiten. Dazu braucht man nur die Schilder bis zur Bezirksgrenze verschieben", so sein Vorschlag. Damit wäre auch der Friedhofsparkplatz eine Pickerlzone. "Schließlich sollen die Stellplätze für die Besucher da sein und nicht für Pendler von außerhalb", so der Meidlinger Unternehmer."Der Teil der Hervicusgase vor dem Friedhof Südwest, Tor 1, wurde im Bescheid der Verkehrsbehörde vom flächendeckenden Kurzparkzonenbereich ausgenommen", weiß Bezirksvorsteherin Gabriele Votava (SPÖ).Der Bereich Wildgarten ist derzeit Baustelle und wo es keine Bewohner gibt, dürfe man keine flächendeckende Kurzparkzone verordnen, so die Bezirkschefin: "Nach Fertigstellung der neuen Wohnhäuser und deren Bezug ist eine Erweiterung der Parkraum-Bewirtschaftung zu überlegen."Allerdings haben sich die Bezirksverantwortlichen den Bereich vor kurzem mit Experten angesehen. Ergebnis: Entlang des Gehsteigs Hervicusgasse vor dem Friedhof wurde eine Kurzparkzone verordnet, so Votava.