LOOSDORF. Unter diesem Titel präsentiert derzeit das Kunstforum Loosdorf eine sehenswerte Ausstellung in der Galerie am Europaplatz in Loosdorf. Zu sehen sind Werke von Sylvia Danner, Ulrike Lackner und Friedrich Rud. Während der Öffnungszeiten am vergangenen Wochenende waren die Künstler in der Galerie anwesend und kommentierten den zahlreichen Besuchern persönlich ihre ausgestellten Werke. „Wir haben diesmal aus „Corona – Gründen“ auf eine Vernissage verzichtet. Es sind auch weitere Ausstellungen in diesem Herbst in dieser Art geplant, die organisatorischen Vorbereitungen sind im Gange“, meint dazu der Vorsitzende des Kunstforum Loosdorf, Josef Jahrmann.

"Beispielsweise organisiert das Kunstforum Loosdorf heuer zum dritten Mal ein Symposion auf der Schallaburg . Fünfzehn Künstler werden sich vom 1. bis 9. Oktober dem diesjährigen Thema der Landesausstellung „Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“ widmen. Die dort entstehenden Werke sind anschließend vom 10. bis 17. Oktober in einer Sonderausstellung vor Ort zu sehen“ so Jahrmann abschließend.