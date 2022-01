LAA. Das Tonkünstlerorchester NÖ gastierte nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder mit dem Neujahrskonzert in Laa an der Thaya. Das Konzert gehört ohne Zweifel alljährlich zu den absoluten musikalischen Höhepunkten im gesamten Weinviertel. Die Besucher*innen freuten sich sehr, dass ihnen dieser Musikgenuss auch in diesen schwierigen Zeiten angeboten wurde, selbstverständlich unter strenger Einhaltung aller gültigen Covid-Regeln. Auch heuer wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit Werken von Franz von Suppé, Giacomo Puccini, Alexander Borodin, Georges Bizet, Josef Hellmesberger, Antonin Dvorak, Nikolai Rimski-Korsakow, Leopold Schmetterer, Franz Lehár, Johann Strauß und Johann Strauß Vater. Als Zugabe durfte natürlich auch heuer der Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater nicht fehlen. Das Konzert in Laa stand unter der Leitung von Dirigent Alfred Eschwé und als Sopran war die großartige Viktorija Kaminskaite zu hören. Auch Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Vizebürgermeister Georg Eigner und Stadtrat Christian Nikodym ließen sich das Konzert nicht entgehen. Man darf sich schon jetzt auf ein Wiedersehen am 10. Jänner 2023 freuen.