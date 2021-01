Foto: Stadtgemeinde Laa

LAA. Seit September 2020 gibt es in der Stadtgemeinde Laa an der Thaya die Tagesbetreuungseinrichtung Bürgerspital für Kinder vor dem Kindergartenalter bis drei Jahre. Der Start der Betreuungseinrichtung hat, trotz der herausfordernden Zeiten, gut geklappt und seither tummeln sich die kleinen Schützlinge in den adaptierten Räumlichkeiten im unteren Bereich des Bürgerspitals. Jetzt wurde die Anschaffung zusätzlicher neuer Spielgeräte und eines wichtigen Transportmittels beschlossen.

Die ersten Monate der Eingewöhnung haben die kleinen Bürgerinnen und Bürger mit Maria Mühlberger, als Leiterin und mit fachkundiger Unterstützung von Kristina Tögl schon hinter sich gebracht. Die Corona-Krise erforderte auch vor Orte eine Umstellung und Neu-Orientierung vieler Handlungen aber unter stetiger Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen und Regelungen haben sich alle gut eingelebt.

Spiel und Spaß stehen in der Betreuungseinrichtung im Vordergrund. Dazu sind natürlich auch alters- und normgerechte Spielgeräte notwendig, so wurden zum Beispiel eine Schaukel und ein Schaukelkorb sowie Spiele angekauft. Damit alle auch sicher die notwendige Frischluft bei einer gemeinsamen Ausfahrt bekommen, wurde zudem der Ankauf eines Krippenwagens mit Fußsäcken beschlossen. Somit steht der nächsten Ausfahrt bald nichts mehr im Weg.

„Die Betreuung in der TBE Bürgerspital für unsere kleinsten Bürgerinnen und Bürger soll natürlich pädagogisch einwandfrei stattfinden, aber auch Spaß und Freude bereiten und dies garantieren die neuen Spielgeräte. Der Krippenwagen ermöglicht vor allem ein sicheres und gemeinsames Ausfahren für die Kleinen.“ betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch mit den Betreuerinnen Maria Mühlberger und Kristina Tögl.

ZUR SACHE

Weitere Informationen und die Anmeldemodalitäten finden Sie unter www.laa.at oder direkt bei der Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) im Bürgerspital.