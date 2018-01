Trennungskinder: Rainbows-Gruppe startet wieder

16.01.2018, 16:37 Uhr

Scheidungs- und Trennungskinder erleben sich zwischen den Eltern stehend. Sie fühlen sich zerrissen, oft schuldig, versuchen es beiden recht zu machen und sind enttäuscht, wenn dies nicht möglich ist. Eltern ist oft nicht bewusst, in welchen Loyalitätskonflikten ihre Kinder sind. Manche Kinder reagieren auf die Trennungssituation auch mit Aggressionen, andere verweigern Leistung in der Schule, manche ziehen sich zurück und werden still und traurig.Frühzeitige professionelle Unterstützung wie RAINBOWS sie anbietet ist für alle Betroffenen hilfreich, um langfristige negative Auswirkungen einer Trennung oder Scheidung zu verhindern.

12 Wochen

Eigene Gruppe für Teenies

In den RAINBOWS-Gruppen treffen die betroffenen Kinder (zwischen 4 und 12 Jahren) auf Gleichaltrige, die auch wissen, wie man sich nach einer Trennung fühlt. In der Gruppe verstehen alle, warum jemand traurig oder zornig ist oder sich schuldig fühlt. In 12 wöchentlichen Treffen unter der Leitung einer speziell qualifizierten RAINBOWS-MitarbeiterIn, werden die Kinder angeregt und ermutigt, ihre Gefühle rund um die Trennung kreativ, spielerisch oder erzählend auszudrücken. Die RAINBOWS-Gruppe eröffnet den Kindern eine neue Perspektive: Der Blick richtet sich von dem, was war nach vorne zu dem, wie das Zusammenleben der Kinder mit ihren getrennten Eltern in Zukunft aussehen wird. "Wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir können die Kinder stärken; ihnen dabei helfen, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln, trotz der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, sagt Mag. Eva Sebök, Bereichsleiterin von RAINBOWS-Niederösterreich.In den begleitenden Elterngesprächen erfahren Eltern, was sie in dieser schwierigen Zeit für ihre Kinder tun können.Neue RAINBOWS-Gruppen für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten Anfang März in Mistelbach. Anmeldeschluss ist im Februar.Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten!Weitere Informationen und Anmeldung:Bereichsleitung RAINBOWS-Niederösterreich (Wein- und Industrieviertel), Mag. Eva Sebök,Richard-Wagner-Platz 4, 1160 Wien, Tel.: 0650/3244738, Mail: noe-ost@rainbows.atwww.rainbows.at