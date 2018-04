A 5: Anschlussstelle Wilfersdorf eröffnet

25.04.2018, 14:08 Uhr

Verbindung A 5 zur Spange Mistelbach und neuer Pendlerparkplatz fertiggestellt

MISTELBACH/WIILFERSDORF. Drei Tage früher als geplant gibt die ASFINAG am Mittwoch, 25. April, die Anschlussstelle Mistelbach Ost/Wilfersdorf auf der A 5 Nord/Weinviertel Autobahn für den Verkehr frei. Über zwei neue Kreisverkehre sind ab sofort die B7 Brünner Straße und die Spange Mistelbach direkt über die A 5 zu erreichen. Ebenfalls ab, heute stehen für Pendelnde direkt an der A 5 insgesamt 55 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Die neue Park & Drive Anlage Mistelbach trägt damit der immer beliebter werdenden Bildung von Fahrgemeinschaften Rechnung.Landesrat Ludwig Schleritzko: „Die Verkehrsfreigabe der neuen Anschlussstelle Mistelbach Ost/Wilfersdorf und der neue Park & Drive Parkplatz sind ein weiterer wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Region, insbesondere für die Pendlerinnen und Pendler und für die Wirtschaft.“ Die Errichtung der Park & Drive Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt der ASFINAG und des Landes Niederösterreich. „Mit Pendlerparkplätzen wird die Mobilität erhalten und trotzdem erreichen wir den positiven Effekt von weniger Verkehr in Ballungsgebieten“, sagt Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH, „vor allem die Menschen in Wilfersdorf und Mistelbach profitieren vom Stellplatz-Service und natürlich von der neuen A 5 Anschlussstelle. Mit der heutigen Eröffnung der Verbindung zur B7 und zur Spange Mistelbach, ist die Nord/Weinviertel Autobahn nun zur Gänze fertiggestellt.“Die Errichtungskosten für die Park & Drive Anlage Mistelbach in Höhe von rund 168.000 Euro wurden zu gleichen Teilen von der ASFINAG und dem Land getragen. Die Erhaltung der Anlage übernimmt das Land Niederösterreich.