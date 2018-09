20.09.2018, 11:24 Uhr

Warum gerade dieser Zeitrahmen?

Frequenzen

Weil wir keine älteren Aufnahmen gefunden haben und weil das Jahr 1974 einen markanten Wendepunkt in der Musikgeschichte darstellt. Denn 1974 haben ABBA den Songcontest gewonnen und Frank Farian hat die erste Single von „Boney M“ veröffentlicht - und die gehören ja nun wirklich nicht mehr in eine Oldies-Sendung. Wer sich jetzt fragt, welche 90 Jahre alten Schellacks man heute noch spielen kann, der sei an große Namen wie Marlene Dietrich, die Comedian Harmonists oder an Zarah Leander erinnert - um auch hier nur einige zu nennen. Zu diesen alten Scheiben wird es in der Sendung auch immer ein „historisches Rätselspiel“ mit teils kniffgen Fragen geben.Radio Ypsilon-Obfrau Adela Racek Seidlova wünscht dem Sendungsgestalter Ewald Schingerling mit „Als Uropa mit Uroma“ ähnlich großen Erfolg, wie mit seiner Sendung mit den Hits der 80er-Jahren, von der schon weit über 100 Folgen ausgestrahlt wurden. Übrigens: „80er-analog“ wird es natürlich auch weiterhin am Montag um 20 Uhr und am Donnerstag um 12 Uhr auf Radio Ypsilon zu hören geben.Zu empfangen auf UKW im Bezirk Hollabrunn auf 94,5 und 102,2 Mhz, im Bezirk Mistelbach auf 89,0 und 93,7 Mhz und im Bezirk Korneuburg auf 89,0 Mhz – oder via Livestream weltweit unter www.radioypsilon. at – wir hören uns!Radio Ypsilon ist ein freier Sender, bei dem jede/jeder mitarbeiten kann, die/der immer schon eine Sendung gestalten wollte! Einfach bei uns melden! Nähere Infos auf der Homepage.