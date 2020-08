Im Kinder- und Jugendtheater THEO in Perchtoldsdorf steht ab dem 27. August der Kinderbuch-Klassiker „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ auf dem Programm. Ein unaussprechlicher Punsch, der Wünsche erfüllen kann, steht im Zentrum von Michael Endes modernem Zaubermärchen, das sowohl eine vergnügliche Abenteuergeschichte als auch ein brisanter, aber dabei kindgerechter Umweltkrimi ist.

Ein großer Wunsch geht auch für die Theatermacher des THEO in Erfüllung: Die aktuellen Corona-Regelungen machen es ihnen wieder möglich, für ihre kleinen und großen Besucher und Besucherinnen auch in diesem Sommer unterhaltsames und anspruchsvolles Theater auf die Bühne zu bringen. "Unter den behördlich vorgegebenen Auflagen können wir die Premiere am 27. August sowie die weiteren Vorstellungen bis Ende September spielen", freut sich die sichtlich erleichterte Regisseurin Birgit Oswald. „Wir freuen uns, dass es auch im zwölften Jahr ein Sommerstück für Kinder und Erwachsene geben wird.“

THEO-Gründerin Birgit Oswald führt bei der Sommerproduktion für Theaterbegeisterte von 5 bis 99 Jahren wieder Regie. Für die Besetzung setzt sie auf bewährte Kräfte und neue Gesichter auf der Bühne des Sommerkindertheaters. Neben Victor Kautsch als Geheimer Zauberrat Professor Beelzebub Irrwitzer und Sabine Hollweck als Geldhexe Tyrannja Vamperl ist Astrid Perz als Rabe Jakob Krakel mit von der Partie. Clara Nowak übernimmt die Rolle des Katers Maurizio di Mauro und Andreas Roder wird als höllischer Gesandter Maledictus Made und als himmlischer Heiliger Silvester zu sehen sein. Die bekannte Perchtoldsdorfer Zitherspielerin Monika Kutter hat die Lieder komponiert und ist für die musikalische Einstudierung und Begleitung verantwortlich. Darüber hinaus plant Regisseurin Birgit Oswald mit Richard Prack und Patricia Rikal das Bühnenbild und mit Natalie Pedetti die Kostüme.

Die Geschichte

Der für seine üblen Machenschaften und Umweltsünden bekannte Zauberer Professor Beelzebub Irrwitzer steht unter Druck, denn er hat sein Soll an bösen Taten noch nicht erfüllt. Dazu braucht er das Rezept für den berühmten satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch. Das bekommt er aber nur mit der Unterstützung seiner raffgierigen Tante, der Geldhexe Tyrannja Vamperl. Doch die stellt Bedingungen. Um diesem bösen Treiben Einhalt zu gebieten, überwinden der Rabe Jakob Krakel und der Kater Maurizio di Mauro ihre natürliche Feindschaft und tun sich - zumindest vorübergehend - zusammen. Ganz ohne fremde Hilfe kommen sie allerdings in ihrem Dienst an der guten Sache nicht aus...

Märchenelemente und Realitätsbezug vermischen sich in unaufdringlicher Weise und bringen Spannung und Witz hervor. Das Kinderbuch des deutschen Schriftstellers Michael Ende ist ein Zaubermärchen über Umweltzerstörung und erschien erstmals 1989 im Thienemann-Verlag. Es ist der letzte vollendete Roman des Autors.

Probenausschnitte gibt es im YouTube-Kanal des Kinder- und Jugendtheaters zu sehen:

Organisatorisches

Unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen kann das Stück bei Schönwetter als Open-Air-Vorstellung im Freien stattfinden – auf dem Rondeau vor bzw. hinter dem Kulturzentrum Perchtoldsdorf. Auch bei schlechtem Wetter ist für eine Alternative gesorgt: statt im THEO-Theaterraum im Erdgeschoss können bei Regenwetter die Vorstellungen im großen Festsaal im 2. Stock des KUZ stattfinden, wo genügend Platz für das Publikum ist und die aktuellen Abstandsregeln und Vorgaben eingehalten werden können.

Termine

Premiere: Donnerstag, 27. August um 16:30 Uhr am Rondeau hinter dem Kulturzentrum.

Weitere Vorstellungen bis einschließlich 27. September: donnerstags, freitags, samstags und sonntags jeweils 16:30 Uhr - nähere Infos

Tickets

Karten zum Preis von 14 Euro (für Erwachsene und Kinder gleichermaßen) gibt es im InfoCenter (Marktplatz 10, 2380 Perchtoldsdorf), per E-Mail info@perchtoldsdorf.at, telefonisch unter 01/86683400 oder direkt online im Ticket-Shop unter www.perchtoldsdorf.at/ticketstheo.