NEUBAU. Die Wiener Linien bauen ihr Sharing-Angebot aus: Zwei neue Wien Mobil-Stationen am Ceija-Stojka-Platz am Neubau und in der Amerlingstraße in Mariahilf ergänzen die bestehenden Standorte in Ottakring, der Landstraße und Simmering.

Bei allen Stationen stehen neben U-Bahn, Bim und Bus noch Leihangebote zur Verfügung: Citybikes, Leihwagen von "Stadtauto", E-Mopeds von "easy way" sowie E-Tankstellen. Außerdem gibt’s Radlständer und Abstellflächen für E-Scooter. "Wir machen mit WienMobil ein Angebot, das so flexibel ist wie unsere Fahrgäste. Egal ob Sie mit der U-Bahn zum Einkaufen fahren, mit dem Citybike ins Kino fahren oder Carsharing nutzen, um einen Ausflug zu machen – dank WienMobil erhalten Sie ein für Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Angebot", sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Das Angebot der WienMobil-Stationen samt Mobilitätsangeboten ist in der WienMobil-App sichtbar. In WienMobil sind neben den Stationen auch Sharingdienste wie Rail&Drive, ShareNow, Europcar, der City Airport Train, die Westbahn, die Vienna Airport Lines, Funktaxizentralen und WiPark-Garagen eingebunden. Über den Menüpunkt "WienMobil Mix" stehen JahreskartenkundInnen in der App spezielle Rabatte und Angebote der Mobilitätspartner zur Verfügung.