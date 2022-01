Tradition trifft Innovation: Die Eissaison 2022 in Wien wird von zwei Salons am Neubau eröffnet. Die "Gelateria La Romana" sperrt am 28. Jänner auf; Veganista in der Neustiftgasse zieht am Valentinstag nach.



WIEN/NEUBAU. Auch wenn es angesichts der herrschenden Temperaturen ein bisserl absurd klingt: Die Eissaison 2022 startet in Wien. Den Beginn macht am Freitag, 28. Jänner die "Gelateria La Romana" in der Stiftgasse.

Die "Gelateria La Romana" besteht seit 1947 im Herzen von Rimini und erhält ihren Namen von der Tochter des Gründers und ersten Besitzers. Mittlerweile gibt es mehr als 60 Franchise-Standorte weltweit. Angeboten werden im Lokal am Neubau traditionelle Sorten, die nach ursprünglichen Rezepten hergestellt werden. "Crema dal 1947", Vanilleeis verfeinert mit Zitronenschale, ist etwa der hauseigene Klassiker, der bereits bei der Gründung vor 75 Jahren ins Stanitzel kam.

Tradition wird groß geschrieben: Ausgewählte Zutaten und ursprüngliche Rezepte stehen im Fokus der Franchise-Dielen. Die Sorte "Crema dal 1947" gibt es bereits seit 75 Jahren.

Die Empfehlungen in der Gelateria – sprich die Sorten des Monats: "Mandorla al sale di Cervia con composta di pesche", also Mandel mit Meersalz und süßem Pfirsichkompott, sowie "Zabaione come una volta", ein Zabaione-Eis mit Marsala-Likör.

Veganista startet mit einer Knödelparty

Das Eis-Label "Veganista" öffnet pünktlich zum romantischsten Tag des Jahres seine Türen. Damit der 14. Februar nicht nur für Pärchen ein Highlight wird, zaubern die beiden Gründerinnen Cecilia Havmöller und Susanna Paller einen verfrühten Frühlingsgenuss: Kundinnen und Kunden dürfen sich zum ersten Mal auf Eisknödel in sechs Sorten freuen.

Rosarot wie die Liebe selbst ist der Valentinstags Knödel. Die Basis aus Tonkabohnen-Eis umhüllt einen Kern aus Himbeer- Rosensauce und wird durch gehackte Pistazien und getrocknete Blüten veredelt.

Der La Dolce Vita Knödel hält, was der Name verspricht: Eine Komposition aus Erdnuss-Nougat-Eis, ein Kern aus flüssigem Karamell und gesalzene Erdnüsse sorgen für die Geschmacksexplosion.

Der Praliné Knödel ist ein Highlight für alle Schokoliebhaber. Zotterschokolade und Haselnussmus bildet die Basis, ein Kern aus Fudgesauce und eine knackige Hülle aus Schokolade und gehackten Haselnüssen runden den Genuss ab.

Premiere mit einer Eisnködel-Party: "Veganista" eröffnet pünktlich zum romantischsten Tag des Jahres seine Türen.

Der Döblinger Kirsch Knödel ist eine Mischung aus Kirschcremeeis mit Rum und einem Kern aus Rum-Kirschsauce, gerollt in selbstgebackenen Browniebröseln.

Mit cremigem Vanilleeis, Marillensauce und einem Mantel aus geriebenen Mandeln präsentiert sich der Marillen Knödel von seiner besten Seite.

Auf den Germ Knödel, fertig, los: Verfeinert wird das beliebte Mohneis mit cremiger Powidlsauce, anschließend gerollt in köstlichem Mohn.

Kundinnen und Kunden dürfen sich bei Veganista zum ersten Mal auf Eisknödel in sechs Sorten freuen.

Die Knödel-Kreationen kosten 5,90 Euro pro Stück oder 19,90 Euro für vier Stück und sind ausschließlich am 14. Februar von 12 bis 19 Uhr in der Veganista-Filiale in der Neustiftgasse 23 erhältlich. Vorbestellungen sind ab 7. Februar im Onlineshop möglich.

Und übrigens: In den kommenden Wochen werden nach und nach auch alle weiteren Veganista-Filialen in Wien geöffnet.



