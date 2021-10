CRAZY MISTER SKETCH

Heute möchte ich euch einen weiteren Künstler vorstellen. Sein Mural ist in der Burggasse 84 zu bewundern.

CRAZY MISTER SKETCHist ein Muralist und Auftragsmaler aus Innsbruck und sagt über sich:

Urbaner Künstler, Graffitiwriter, Muralist, Entdecker - so beschreibe ich mich recht gerne selbst. Ich verwende das Pseudonym „Sketch“ und bemale seit mittlerweile bereits 10 Jahren Wände in aller Welt. Ich bin ein Freund der scharfen Kanten und weichen Verläufe. Genauso verliebt in Graffiti-Lettering wie in Illustration und Muralismus. Jemand, der gerne großen Aufwand betreibt, um den perfekten Orte für seine Kunst zu finden - ich arbeite gerne in versteckten Ecken, Ruinen und Leerständen, ebenso wie an stark frequentierten öffentlichen Plätzen. Jedes meiner Werke wird beeinflusst von der Umgebung, in der es entsteht. Manchmal spontan und impulsiv, manchmal genau nach Plan. Jedoch immer mit derselben Liebe zum Handwerk, Kreativität und der unverwechselbaren, charakteristischen Strichführung die alle meine Werke vereint.

In meiner Zeit als Urban Artist konnte ich bereits Wände in 25 Ländern bemalen. Für die letzen 2 meiner 10 Jahre in der Branche war ich hauptberuflich Künstler und Auftragsmaler - und noch ist kein Ende in Sicht!