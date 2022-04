Jeder Biss so fluffig und leicht wie die Namensgeberin: Das dürfen sich Gäste der neuen Pizzeria "Wolke" am Neubau erwarten. Gastronom Hank Ge kredenzt dort kunterbunte Kreationen – natürlich auch vegan.



WIEN/NEUBAU. Der Mann mit der Löwenmähne schart nicht nur auf Instagram knapp 360.000 Follower um sich, sondern ist mittlerweile auch für seine ausgefallenen Gastro-Konzepte bekannt. Angefangen 2020 mit dem "Bali Brunch", eröffnete er in kürzester Zeit den Eissalon "Bali Babe Creamery" in der Siebensterngasse, gegenüber das "Bali Superfood Café" und das Burger-Restaurant "Hank & Frank".

Zum Frühlingsbeginn folgt sein nächster kulinarischer Streich: In der "Wolke" in der Neubaugasse 34 bietet er kunterbunte Pizza-Kreationen, die in der neapolitanischen Tradition verwurzelt sind, aber zeitgemäß interpretiert werden. Das Augenmerk liegt auf der großen Auswahl an veganen Kreationen.

Eine der beliebtesten Kreationen ist die "Pizza Viola" mit lila Süßkartoffel-Creme statt mit klassischer Tomatensauce.

"Bei uns trifft traditionelles neapolitanisches Pizza-Handwerk auf kreative, moderne Interpretation", sagt Hank Ge. Um sich Expertise direkt aus Italien zu holen, arbeitet er mit Matteo Minante, der seit Jahren erfolgreich die Pizzeria "Minante" in der Siebensterngasse betreibt, zusammen. Hank Ge setzt, wie so oft bei seinen Konzepten, auf die gesunde Variante und verwendet einen bekömmlichen Vollkorn-Sauerteig.

Laut geschütztem Originalrezept aus Neapel muss der Teig einer Pizza mindestens einen Tag gären. "Wir lassen den Teig sogar noch etwas länger ruhen, nämlich 48 Stunden. So wird vor allem der Rand wunderbar feinporig und fluffig, eben wie bei einer Wolke", schwärmt "Pizzaiolo" Matteo Minante. Die Speisekarte punktet durch originelle, aber durchdachte Kombinationen – wer sich 0815-Pizzen erwartet, wird in der Wolke definitiv nicht fündig.

Alle Farben des Regenbogens auf der Pizza



Eine Besonderheit ist die große Auswahl an veganen Pizzen. Aber auch alle, die nicht auf den originalen Mozzarella-Käse verzichten möchten, kommen auf ihre Kosten. "Miteinander genießen statt gegeneinander urteilen, das ist unsere Prämisse. Bei uns sind alle willkommen" sagt Hank Ge, der seit Jahren überzeugter Veganer ist.

In der Pizzeria Wolke trifft traditionelles neapolitanisches Pizza-Handwerk auf kreative, moderne Interpretation.

In jedem Fall sind alle Zutaten frisch sowie handverlesen und die Superfood-Pizzen gibt es in allen Farben des Regenbogens. Eine der beliebtesten Kreationen ist die "Pizza Viola", bei der der Teig mit lila Süßkartoffel-Creme, statt mit klassischer Tomatensauce, bestrichen wird. In Kombination mit gehobelten lila Süßkartoffeln, Burrata, roten und gelben Tomaten aus Süditalien und Basilikum-Pesto verspricht Viola ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Bei der pflanzlichen Variante kommt statt Burrata veganer Feta-Käse zum Einsatz.

Die goldene Schere für die Pizza



Eine Kreation, die nicht nur mit ihrer intensiven Farbe besticht, ist die "Pizza Rosa" mit Rote Beete-Sauce, Mozzarella, Gorgonzola, Feigen, Pinienkernen, Basilikum und Oregano. Damit Teig und Belag nicht zerrissen werden, wird die Pizza in der Wolke mit einer goldenen Schere zerteilt. "Das ist in Neapel ganz normal. So zerstört man den fluffigen Rand nicht", klärt Minante auf.

Alternativ zum Genuss vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich die bunten Superfood-Pizzen via Lieferservice nachhause zu ordern. Für den Unternehmer Hank Ge ist die kulinarische Rundreise in Italien jedenfalls noch nicht zu Ende – er tüftelt bereits an neuen Gastro-Konzepten, die noch in diesem Jahr in Wien umgesetzt werden sollen.



Zur Sache: Pizzeria Wolke

Neubaugasse 34, 1070 Wien

täglich geöffnet: 12 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr

Infos: www.wolkevienna.at

