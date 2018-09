Lesung aus "Die Reise der Weisen - Balthasar, Melchior und Caspar"

16.09.2018, 10:24 Uhr

Geladen wird zur Lesung aus dem historischen Fantasyroman "Die Reise der Weisen - Balthasar, Melchior und Caspar" in die Buchhandlung zum Gläsernen Dachl am Freitag, den 21.09.2018.

Einmal mehr ist die Buchhandlung zum Gläsernen Dachl, in der Burgasse 40, in 1070 Wien, der Ort für die Lesung der Autorin Monika Grasl. Diesmal stellt sie am 21.09.2018 um 18:00 Uhr ihr neuestes Werk mit dem Titel "Die Reise der Weisen - Balthasar, Melchior und Caspar" vor. Erschienen ist das 412 Seiten umfassende Werk im deutschen Kleinverlag Schwarzer Drachen Verlag.

Jeder kennt sie – die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass diese Drei zur gleichen Zeit aufbrachen, um jemanden mit dem Namen Messias aufzusuchen?Wer waren sie wirklich und wer waren ihre Begleiter, welche ihnen auf dieser so langen und beschwerlichen Reise zur Seite standen?Die Autorin Monika Grasl lässt uns eintauchen in eine Welt aus tausend und einer Nacht und bringt uns die Gefühle, die Freuden, aber auch die Gefahren der berühmten Reise nach Nazareth lebendig vor Augen.Datum: Freitag, 21.09.2018Beginn: 18:00 UhrEnde: 20:00 UhrVeranstaltungsort: Buchhandlung zum Gläsernen DachlBurggasse 40, 1070 Wien