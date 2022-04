Am 8. April tanzten die Kita 3 und Ballett&Tanz Klasse in Wiener Neustadt bei der Eröffnung des "Ostermarkts am Dom".

Tanzpäd. Andrea Schottleitner hatte die Mädchen eingeladen, bei diesem Auftritt dabei zu sein. Es war sehr aufregend, nach 2 Jahren wieder vor sehr zahlreichem Publikum zu tanzen, die Kinder hatten viel Freude und großen Erfolg!