Eröffnung des Eltern Kind Zentrum am Petersberg

Der Verein „Miteinander in die Zukunft – Kinder- und Jugendverein Pittental“ eröffnet am 7.Mai das Eltern-Kind-Zentrum Petersberg in Ternitz/Dunkelstein!



Der Verein MIDZ KIDZ bietet diverse Kurse, Infotage und Workshops seit 2013 im ersten Eltern-Kind-Zentrum in Seebenstein an. Bereits am Montag nach der Eröffnung am 8.Mai geht's dann auch schon richtig los. Eine breite Palette an Aktivitäten wird für Kinder und Erwachsene angeboten werden. Darunter zu finden sind z.B. die SPIEL-HASEN für 1-3 Jährige, BABY IN & OUT ein Treffen für werdende Mamis und Eltern mit Kindern bis 24 Monate, KIYO - Familienyoga, FIT FOR ENGLISH Sommerkurse mit Native Speakern, sowie die Trisomie-Gruppe 321.

Einige Workshops und Infoabende wie „Lila Kühe sind doof! - Wie uns Werbung beeinflusst“, "Komm! Spiel mit!", "Tagesmütter, Babysitter & Co - Infotag für Kinderbetreuer und Eltern" oder „Ernährung in der Schwangerschaft“ sind bereits fix eingeplant.Gerne sind alle Interessierten dazu eingeladen die Eröffnung zu besuchen um Kursleiterinnen und Teilnehmerinnen kennenzulernen.Das Angebot wird laufend erweitert und angepasst. Weitere Infos und das aktuelle Programm findet man unter midzkidz.at und auf Facebook Eröffnung Eltern-Kind-Zentrum Petersberg7.Mai 2017, ab 15h2630 Ternitz/Dunkelstein, Sankt Paul Gasse 6