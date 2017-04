Am 13.Mai 2017 von 9:00 - 14:00 Uhr findet vor der Sportanlage in Schwarzau am Steinfeld ein "Kulinarisches Frühlingserwachen" statt. Es werden

regionale Speisen und Getränke

von verschiedenen Direktvermarktern angeboten.Der Kultur-u. Dorferneuerungsverein würde sich freuen Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu können.