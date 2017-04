LAbg. Bgm. Rupert Dworak: „Rund um die Uhr gesundheitlich top beraten in Niederösterreich“

21.04.2017, 20:59 Uhr

Im Rahmen eines Informations-Gespräches hat der Geschäftsführer von Notruf 144 Christof C. Chwojka die Vorzüge der neuen telefonischen Gesundheitsberatung 1450 erläutert: „In Zukunft wird den NiederösterreicherInnen unter der Nummer 1450 durch besonders medizinisch geschultes Krankenpflegepersonal rund um die Uhr, sieben Tage die Woche kompetente Beratung zur Seite stehen. Als Ergänzung der Notrufnummer 144 und des NÖ Ärztedienstes 141 wird die Gesundheitsberatungsnummer 1450 Dringlichkeitseinschätzungen und Verhaltensempfehlungen für Krankheiten sowie Information in gesundheitlichen Fragen bereithalten.“LAbg. Bgm. Dworak zeigt sich erfreut über die weitere Ausgestaltung der Gesundheitsberatung für die Bezirke Niederösterreichs: „Das zentrale Anliegen – nämlich bestmögliche Beratung, bis hin zu Notfallmanagement unter einem Dach – ist damit für NÖ Realität. Die Durchlässigkeit dieses Systems garantiert die best- und schnellstmögliche Versorgung der BürgerInnen des Bezirks Neunkirchen vom leichten Kopfschmerz bis zum Herzinfarkt.“