Bereits zum zweiten Mal organisierten die beiden JVP Ortsgruppen Kittsee und Edelstal ein gemeinschaftliches Spendenprojekt, welches auch dieses Jahr wieder sehr erfolgreich gelaufen ist.

KITTSEE/EDELSTAL. Unter dem Motto " Pakete für den guten Zweck" konnte man gegen einen Spendenbetrag ein Geschenkpaket mit regionalen Köstlichkeiten als kleines Dankeschön erwerben.

Dreifacher Nutzen

Der Reinerlös kam dieses Jahr der Non-Profit Organisation MOKI zugute. Die mobile Kinderkrankenpflege Burgenland bietet Betreuungs- und Pflegeangebote für schwer kranke Kinder und ihren Familien an.

"Unsere Spendenaktion ist eine wunderbare Gelegenheit um den Menschen in unserer Umgebung eine kleine Freude zu bereiten. Von diesem Projekt können wirklich alle Beteiligten profitieren. Einerseits natürlich MOKI Burgenland, die einen unglaublich wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, aber auch die Betriebe, die ihre regionalen Produkte durch das Paket bewerben können, welche dann von den zahlreichen Spendern ausprobiert werden können", so der frischgebackene JVP Bezirksobmann Thomas Otrok.

Am 14. Jänner besuchten die beiden Obmänner der JVP Kittsee (Thomas Otrok) und Edelstal (Maximilian Schmölzer) die mobile Kinderkrankenpflege MOKI in ihrem Neusiedler Büro um der geschäftsführenden Leiterin Doris Zoder-Spalek die gesammelten Spenden in Höhe von 2.600 Euro zu übergeben.