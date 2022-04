In der "Erbse" entsteht ein Erholungsraum und der Bürgermeister plant noch weitere Bauten im öffentlichen Interesse von Bruckneudorf.

BRUCKNEUDORF. Auf dem mehr als vier Hektar großen Gelände der ehemaligen Erbsenfabrik, umgangssprachlich auch „Erbse“ genannt, wird bis Ende August dieses Jahres eine Volksschule für die Kinder der Gemeinde Bruckneudorf fertiggestellt.

Umfangreicher Ausbau

Daneben entstehen auf dem Areal Wohnungen, Gewerbeflächen, ein Gastronomiebereich und verkehrsfreie Erholungszonen im Freien, freut sich Bürgermeister Gerhard Dreiszker zu berichten.

Eigene Volksschule im Ort

Die unmittelbar an die Stadt Bruck an der Leitha angrenzende Gemeinde verfügt bisher über keine eigene Volksschule im Ort. Die Kinder gingen in Bruck an der Leitha, im Nachbarbundesland Niederösterreich, zur Schule. Mit der neuen Volksschule starten im Schuljahr 2022/23 erst einmal zwei Jahrgänge – eine erste und eine zweite Klasse. Den Eltern steht es frei, ihre Kinder bereits für das kommende Schuljahr an der Bruckneudorfer Schule anzumelden oder sie an ihrer ehemaligen Schule alle Schuljahre absolvieren zu lassen.

"Identität vom Dorf gestärkt"

In dem Bauvorhaben wird aus dem Bestand eines alten Gebäudes mit moderner Technik neuer Raum geschaffen, der den künftigen Nutzern entspricht. Mit dem Einsatz von umweltfreundlicher Energie aus Fernwärme und erneuerbarem Strom aus PV-Anlagen wurden auch ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt. Bei einer Begehung der Baustelle vor einigen Wochen überzeugte sich Landesrätin Daniela Winkler gemeinsam mit dem Bürgermeister und Volksschuldirektorin Edith Novak vom Baufortschritt. „Durch das Entstehen der neuen Schule wird auch die Identität von Bruckneudorf gestärkt. Die Verantwortlichen beweisen mit diesem Projekt Weitblick und gehen schonend mit den vorhandenen Ressourcen um. Mit der Nutzung der ehemaligen Fabrik wird auch eine weitere Versiegelung von Bauland vermieden“, so Winkler.

Offene Lernräume

Laut Bürgermeister Dreiszker wurde das Konzept unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten erstellt: „Die Schule entspricht modernen Lernsystemen. Wir haben in der Planung berücksichtigt, dass die Schule breite und offene Gänge für eine größtmögliche Lern- und Bewegungsfreiheit hat und diese Bereiche als erweiterte Klasse dienen. Mit der Fertigstellung haben wir zwölf Klassenzimmer, zwei Kreativräume und einen Turnsaal.“

Eröffnungsfeier im August

Im ersten Bauabschnitt entstehen die Volks- und Musikschule sowie der Gastronomiebereich. Die Beplanung des restlichen Areals wurde bereits vorgenommen, wobei eine Mischung von Wohnbebauung mit Gewerbeflächen im Mittelpunkt steht. Die Fertigstellung ist für Ende der ersten Jahreshälfte vorgesehen, die offizielle und feierliche Eröffnung soll am 27. August 2022 erfolgen – und damit der Schulstart 2022/23.

Eigene Volksschule mit offenen Lernräumen für Bruckneudorf

Kauf von "Camp Merkur"

Vor Kurzem wurde beschlossen, dass im "Camp Merkur" in Bruckneudorf kein Flüchtlingsquartier mehr eingerichtet wird. Grund dafür sei, dass im Burgenland derzeit genügend – sogar mehr als notwendig – private Unterkünfte für Kriegsvertriebene aus der Ukraine zur Verfügung stünden, so der Bürgermeister. Stattdessen plant dieser vonseiten der Gemeinde Bruckneudorf schon seit geraumer Zeit, eben dieses Grundstück dem aktuellen Besitzer – also dem Bundesheer – abzukaufen und als Ort des öffentlichen Interesses zugänglich zu machen. Genaue Pläne gebe es noch nicht, da die Abschlussgespräche noch laufen.

Genügend Privat-Unterkünfte für Flüchtlinge im Land

Drei Fragen an den Herrn Bürgermeister

Dreiszker: "Bin seit 58 Jahren hier im Ort und war nie länger weg als zwei Wochen."

Foto: Gemeinde Bruckneudorf

Welche Projekte werden in diesem Jahr umgesetzt?

Das Erbsenprojekt und der geplante Kauf des Bundesheer-Grundstückes "Camp Merkur" durch die Gemeinde.

Was ist toll an Bruckneudorf?

Ich bin seit 58 Jahren hier im Ort und war nie länger weg als zwei Wochen – ich glaube, das sagt alles.

Was ist Ihr Kraftort?

Ich sammle meine Kräfte zu Hause in Bruckneudorf im Garten mit Kind und Kegel.

